Вратаря украинского клуба "Карпаты" выгнали из команды за поддержку сборной России на ЧМ-2018

Голкипера юношеской команды "Карпат" Михаила Готру выгнали из клуба за поддержку сборной России на чемпионате мира-2018, сообщает Fckarpaty.com.ua. Молодой человек активно болел за Россию в матче 1/8 финала турнира против Испании (1:1, 4:3 пен.).

В своем Инстаграме Михаил разместил несколько фотографий со словами в поддержку российской национальной команды. После этого руководство "Карпат" решило прекратить сотрудничество с игроком.

Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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