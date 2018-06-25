Вратаря сборной Австралии поддерживают на ЧМ в России 27 родственников

Вратарь сборной Австралии Мэтью Райан рассказал, что с ним на чемпионат мира в Россию приехало 27 родственников. Близкие основного голкипера австралийцев сейчас находятся в Сочи, где австралийцы проведут заключительный матч группового турнира ЧМ-2018 против Перу.

- Семья оказывает на меня сильное воздействие. Они являются свидетелями тех испытаний, через которые я прошел, и теперь я рад, что могу помогать им. Мне очень повезло, и хорошо, что все они получат хорошие воспоминания, - цитирует ТАСС Райана. - Половина ведь еще дома осталась, а другая половина приехала, хотя это даже хорошо для моего банковского счета.

Австралия - Перу: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 17.00 (время московское)