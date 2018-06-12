21:51 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Вратарь сборной Швейцарии о Тольятти: "Хорошее место"


Голкипер сборной Швейцарии Янн Зоммер рассказал, что игрокам его команды нравится город Тольятти. Именно там располагается база швейцарской сборной.

- Масса впечатлений, только вчера заселились в отель, посмотрели тренировочную площадку, очень хорошее поле, - цитирует Зоммера ТАСС. - Мы живем в очень хорошем месте, где можно прекрасно готовиться к игре.

Он также добавил, что сборная Швейцарии сможет достойно противостоять Бразилии в первом матче группового этапа чемпионата мира-2018.

Важно сыграть в защите активно, компактно и качественно, и я уверен, что даже Бразилии, одному из фаворитов турнира, мы сможем составить неприятности и хорошо себя проявить, - отметил Зоммер.

Сборная Швейцарии сыграет в группе E с командами Бразилии (17 июня, Ростов), Сербии (22 июня, Калининград) и Коста-Рики (27 июня, Нижний Новгород).

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5285621

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