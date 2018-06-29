Вратарь сборной Панамы: "Мы показали, что можем хорошо проводить только отдельные отрезки игры"

Голкипер сборной Панамы Хайме Пенедо - о выступлении команды на ЧМ-2018. Вчера команда уступила сборной Туниса (1:2) и с тремя поражениями в трех играх покинула турнир.

- Мы заранее знали, что нам будет непросто на нашем первом чемпионате мира, так оно и оказалось на деле, - цитирует вратаря ТАСС. - Мы родом из того региона, той зоны, где в футбол играют в более медленном темпе. У нас практически нет игроков, выступающих в европейских клубах, это тоже осложняет ситуацию. Общий вывод, который можно сделать, что сборной Панамы нужно оставаться на этом высоком уровне, но с большой интенсивностью игры. Наши игроки должны приспосабливаться к этому ритму. Мы показали, что можем хорошо проводить только отдельные отрезки игры, забивать голы, но матч продолжается 90 минут. Нам нужно сохранять концентрацию на протяжении всего времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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