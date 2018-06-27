Вратарь сборной Кореи: "Мы играли ради нашего народа"

Вратарь сборной Кореи Чо Хен У сказал, что в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Германии его команда играла ради страны. Корейцы победили 2:0, Чо Хен У признан лучшим игроком встречи. Победа оставила за бортом плей-офф и Корею, и Германию - в 1/8 финала пробились сборные Швеции и Мексики.

- Мы не знали, как играли Мексика и Швеция. Узнали счет только по окончании матча. Мы играли ради корейского народа, - сказал Чо Хен У. - Мы все были единой команды. Узнав, что не вышли из группы мы были очень разочарованы. Моя игра? Думаю, что если бы в воротах были другие вратари, то они бы сыграли не хуже меня. (Артур ЕНИКЕЕВ)