08:46 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Вратарь сборной Исландии Халльдоурссон перешел в "Карабах"


"Карабах" подписал вратаря сборной Исландии Ханнеса Тоура Халльдоурссона, сообщает официальный страница клуба в Фейсбуке.

34-летний футболист был основным вратарем команды на ЧМ-2018. Ранее он выступал за датский клуб "Раннерс". В прошлом сезоне он провел за команду 35 матчей, пропустил 56 мячей и девять раз отыграл "на ноль". На чемпионате мира он в трех матчах пропустил пять мячей, в матче с Аргентиной (1:1) он отбил удар Лионеля Месси.

Дополнительная информация

https://www.facebook.com/FKQarabagh/photos/a.1458836974339404.1073741830.1380507752172327/2188017818087979/?type=3&theater

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