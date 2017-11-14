Вратарь сборной Египта: "Все вратари на чемпионате мира-2018 будут играть для Буффона"

Вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари поддержал голкипера Джанлуиджи Буффона, завершившему карьеру в сборной Италии. Вчера итальянцы проиграли шведам по сумме двух матчей и не вышли на чемпионат мира-2018.
"Не могу найти правильные слова. Надеюсь, я буду на чемпионате мира-2018 и попытаюсь компенсировать ваше отсутствие. Все вратари будут играть для вас, легенда", - написал Эль-Хадади на странице в Твиттере.
Трансляция матча Италия - Швеция //
Прости их, Буффон. Италия не едет в Россию
لا اجد الكلمات المناسبة .. عزائي الوحيد انني سأتواجد و احاول أن اعوض غيابك 💔– Essam El-Hadary (@ElHadary) 13 ноября 2017 г.
كل حراس المونديال سيلعبون من أجلك يا أسطورة#بوفون pic.twitter.com/eOwiwRg1XT