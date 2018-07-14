Вратарь Англии Пикфорд сдержанно отреагировал на насмешки хорватских журналистов

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд сдержанно отреагировал на насмешки хорватских журналистов после поражения в полуфинале от балканской команды (1:2, дополнительное время), сообщает журналист TimesSport Генри Уинтер.

После матча в подтрибунном помещении один из хорватских журналистов заявил проходящему мимо Пикфорду: "Вы должны были побеждать, черт побери". Вратарь спокойно заявил: "В следующий раз" - и прошел в раздевалку.

В матче за третье место англичане сыграют против Бельгии. Матч состоится сегодня в Санкт-Петербурге.

Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место - начало в 17.00 (время московское)