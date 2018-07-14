Вратарь Англии Пикфорд сдержанно отреагировал на насмешки хорватских журналистов

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд сдержанно отреагировал на насмешки хорватских журналистов после поражения в полуфинале от балканской команды (1:2, дополнительное время), сообщает журналист TimesSport Генри Уинтер.
После матча в подтрибунном помещении один из хорватских журналистов заявил проходящему мимо Пикфорду: "Вы должны были побеждать, черт побери". Вратарь спокойно заявил: "В следующий раз" - и прошел в раздевалку.
В матче за третье место англичане сыграют против Бельгии. Матч состоится сегодня в Санкт-Петербурге.
Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место - начало в 17.00 (время московское)
Jordan Pickford showed commendable restraint in the tunnel after the semi-final defeat when a member of a Croatian TV crew taunted him with "You should have f***ing won that". Pickford calmly replied "next time" and carried on to the dressing-room. #eng #WorldCup– Henry Winter (@henrywinter) July 14, 2018