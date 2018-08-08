Врачи сообщили о состоянии Насери после операции. Актер активно поддерживал Россию на ЧМ-2018

Главный специалист-офтальмолог Минздрава Владимир Нероев рассказал, что актеру Сами Насери, поддерживавшему сборную России на чемпионате мира-2018, сделали операцию в НИИ имени Гельмгольца, сообщают "РИА Новости".

По словам специалиста, операция прошла успешно. Сейчас 57-летний француз находится под наблюдением врачей. Насери еще предстоит пройти период реабилитации глаза.

В ночь на 5 августа актер участвовал в драке. По словам Насери, он вместе с братом Ларби отдыхал в баре "Войс" на Тверской улице в Москве. Там у него завязался конфликт с другим посетителем, который ударил актера по лицу.

Насери обратился к врачам с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма". В справочной НИИ имени Склифосовского актеру оказали медицинскую помощь и в тот же день выписали. Позднее его прооперировали в НИИ имени Гельмгольца.

Известный по фильму "Такси" Насери активно поддерживал сборную России на чемпионате мира-2018. Еще будучи в Париже он эмоциально отпраздновал гол Александра Головина в ворота Саудовской Аравии (5:0) в стартовом матче турнира.

А игру 1/8 финала против Испании (1:1, 4:3 - по пенальти) Насери смотрел уже в одном из столичных баров с российским трикололом.