Врачи разрешили Глику выступить на чемпионате мира

Врачи "Монако" разрешили защитнику Камилю Глику принять участие в чемпионате мира-2018 в составе сборной Польши, сообщает пресс-служба клуба. У 30-летнего поляка были проблемы с левым плечом – акромиоклавикулярное растяжение. Теперь игроку предстоит пройти обследование у врачей национальной команды.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи. Сборная Польши сыграет в группе H с Сенегалом (19 июня), Колумбией (24 июня) и Японией (28 июня).

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