Врачи дали добро: Нойер может сыграть на ЧМ-2018

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер восстановился после травмы и может сыграть на чемпионате мира-2018, сообщает Bild. В воскресенье голкипер прошел медобследование, врачи дали добро на его участие в турнире. Из-за тяжелой травмы плюсневой кости стопы Нойер не принимал участия в официальных матчах с 16 сентября по 2 июня.

- Нойер прошел обследование, со здоровьем у него все в порядке, - сказал пресс-атташе сборной Германии Йенс Гриттнер.

Главный тренер национальной команды Йоахим Лев говорил, что еще не принял решения об участии Нойера в ЧМ-2018. 1 июня Немецкий футбольный союз огласил окончательную заявку сборной, в которую Нойер вошел. Впоследствии оказалось, что заявка эта неофициальная, поскольку была опубликована из-за технической ошибки раньше времени.

Сборная Германии на ЧМ-2018 сыграет в группе с Мексикой (17 июня, Москва, "Лужники"), Швецией(23 июня, Сочи) и Кореей (27 июня, Казань).

Когда пройдет чемпионат мира по футболу