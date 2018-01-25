Врач сборной России сомневается, что Джикия сможет восстановиться к чемпионату мира

Врач сборной России Эдуард Безуглов считает, что готовность защитника "Спартака" Георгия Джикии к выступлению на чемпионате мира-2018 можно будет оценить только в мае. Напомним, 24-летний защитник получил повреждение 18 января в контрольном матче с китайским клубом "Шанхай Шанган" (0:1). Сроки восстановления при такой травме – пять-шесть месяцев.

– Чудеса бывают, но форсировать нет никакого смысла, – цитирует ТАСС Безуглова. – Надо спокойно восстанавливаться и оценивать, сможет или не сможет сыграть на чемпионате мира, условно в мае. С самим Георгием, врачами "Спартака" и теми, кто его оперировал. Пока я сильно сомневаюсь, что успеет восстановиться к турниру.