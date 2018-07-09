15:57 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Врач сборной России об обвинениях в допинге: "Это обычный нашатырный спирт, который применяют в спорте с 40-х годов"

Эдуард БЕЗУГЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Эдуард БЕЗУГЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Эдуард Безуглов, глава медицинской службы сборной России, прокомментировал информацию издания Bild о том, что игроки национальной команды вдыхали аммиак, что сродни допингу.

Немецкое издание утверждает, что российские футболисты (в частности, приводится фото защитника Ильи Кутепова, который подносит кусок ваты к носу и вдыхает что-то) вдыхали аммиак перед выходом на поле в матче с Хорватией в рамках 1/4 финала ЧМ-2018. Bild, впрочем, оговаривается - аммиак не является запрещенным препаратом.

- Это обычный нашатырный спирт, которым смачивают ватку, - говорит Безуглов, - и вдыхают. Это делают тысячи спортсменов, чтобы взбодриться. Используется это уже десятки лет. Это средство есть не только в спорте, но и на обычной работе у людей - когда кто-то теряет сознание, чувствует слабость - чтобы прийти в тонус. Просто за счет резкого запаха. Можно сходить в аптеку, купить ватку и нашатырный спирт.  Ничего общего с допингом это не имеет. (Сергей ЕГОРОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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