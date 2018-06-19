Врач сборной Марокко считает, что поступил верно, дав пощечину Амрабату

Врач сборной Марокко Абдеразак Эль-Хифти считает, что все делал правильно, когда дал пощечину полузащитнику Нордину Амрабату. Он сделал это, оказывая помощь игроку, когда тот оказался на газоне во время матча со сборной Ирана (0:1). Позднее у Амрабата было диагностировано сотрясение мозга.

– Мы получили письмо от ФИФА, которое содержит все рекомендации, – цитирует AFP Эль-Хифти. – Мы все их соблюдали по пунктам. Наши действия были правильными. Амрабату уже лучше. Он вернулся к тренировкам. Но ему нужно отдохнуть. Пока не решили, сыграет ли он в ближайшем матче.

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