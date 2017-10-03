Врач сборной Аргентины: "Агуэро не может самостоятельно двигаться. Он пропустит 6 недель"

Врач сборной Аргентины Донато Виллани сообщил, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, на прошлой неделе попавший в ДТП, огорчен невозможностью сыграть за национальную команду в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. По словам медика, форвард очень хотел сыграть против Перу (6 октября, дома) и Эквадора (11 октября, на выезде).

Напомним, Агуэро в ночь на 29 сентября попал в аварию, направляясь в аэропорт Амстердама на такси. Позже у игрока был диагностирован перелом ребра.

- Серхио разочарован, - цитирует Daily Mail Виллиани. - Он хотел приехать в сборную, сыграть в предстоящих матчах. Ему очень обидно, случившееся выбило его из колеи. Думаю, он пропустит 6 недель. Сейчас Агуэро не может сесть в автомобиль. Он даже не может самостоятельно передвигаться.

За два тура до завершения отборочного турнира в Южной Америке Аргентина занимает пятое место (24 очка), которое позволяет принять участие в межконтинентальных стыковых матчах. На четвертой позиции, которая дает право попасть на чемпионат мира напрямую, расположилась сборная Перу (24 очка).