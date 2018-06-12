Врач "Динамо" – о травме Салаха: "При таком диагнозе через три недели футболист может играть на высочайшем уровне"

Врач "Динамо" Александр Ярдошвили прокомментировал "СЭ" ситуацию вокруг форварда сборной Египта Мохамеда Салаха. Матч россиян с африканцами состоится 19 июня в Санкт-Петербурге во 2-м группового турнира ЧМ-2018.

- У нападающего - частичное повреждение акромиально-ключичного сочленения. Это официальный диагноз, поставленный врачами национальной команды, - напомнил Ярдошвили. - Что это означает? Сочленение между ключицей и акромиалом - там есть небольшая зона, которая у Салаха не разорвана и не оторвана, иначе пришлось бы делать операцию. Это место у него немного повреждено. Слово "немного" – ключевое. Потому что любое движение руки, любое единоборство, любой прыжок, любое касание – это боль. Естественно, с ней он играть не будет. При таком диагнозе средняя продолжительность лечения до полного восстановления, чтобы можно было тренироваться в общей группе и выходить на поле на высочайшем уровне, занимает минимум три недели. Этот срок пройдет – и футболист начнет тренироваться, если не случится никаких осложнений. (Игорь НОВИКОВ)

Салах получил травму связок плечевого сустава 26 мая по ходу финального матча Лиги чемпионов с "Реалом". Вчера он не тренировался в общей группе. Игру с Уругваем (15 июня) Салах может пропустить, но, по словам врача сборной Египта, в матче против России форвард точно выйдет на поле.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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