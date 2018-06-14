Врач "Динамо": "Для Дзагоева чемпионат мира закончен"

Врач "Динамо" Александр Ярдошвили прокомментировал "СЭ" эпизод с травмой полузащитника сборной России Алана Дзагоева, которую он получил в серединепервого таймаматча открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией.

- Скорее всего, у Алана надрыв задней поверхности бедра. По крайней мере, по телевизионной картинке мне показалось именно так, - сказал Ярдошвили.- Очень жаль, но, судя по всему, для Дзагоевачемпионат мира закончен. Недаром игрок покидал поле в слезах. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Бывший врач сборной России: "Дзагоев пропустит три недели"//

Дзагоев получил травму в матче открытия ЧМ-2018 и ушел с поля со слезами на глазах