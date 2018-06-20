Впервые за 64 года за первые 20 игр на ЧМ не зафиксировано ни одной нулевой ничьи

В первый раз с 1954 года в 20 стартовых матчах чемпионата мира по футболу не зафиксировано ни одной безголевой ничьей, сообщается в официальном Твиттере чемпионата мира-2018.

Всего с начала чемпионата в 20 играх было забито 45 мячей.

Отметим, что чемпионат мира-1954 года прошел в Швейцарии. Победителем стала сборная ФРГ. Национальная команда СССР это мировое первенство пропустила.