Впервые за 64 года за первые 20 игр на ЧМ не зафиксировано ни одной нулевой ничьи

В первый раз с 1954 года в 20 стартовых матчах чемпионата мира по футболу не зафиксировано ни одной безголевой ничьей, сообщается в официальном Твиттере чемпионата мира-2018.
Всего с начала чемпионата в 20 играх было забито 45 мячей.
Отметим, что чемпионат мира-1954 года прошел в Швейцарии. Победителем стала сборная ФРГ. Национальная команда СССР это мировое первенство пропустила.
Впервые с 1954 года в первых 20 матчах Чемпионата мира не было ни одной нулевой ничьи!– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 20 июня 2018 г.
Больше голов! ⚽️#IRNESP pic.twitter.com/n0PDCzoTTH