18:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Впервые в истории! Сборная Японии вышла в плей-офф ЧМ за счет меньшего числа желтых карточек


Сборная Японии пробилась в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года за счет того, что оказалась выше в рейтинге fair play, чем команда Сенегала.

В четверг японцы уступили полякам (0:1), а сенегальцы – колумбийцам (0:1). Встреча между японцами и сенегальцами, которая состоялась 24 июня, завершилась со счетом 2:2. Учитывая, что у команд равное число очков (по 4), а также забитых и пропущенных мячей (по 4-4), их итоговое положение в таблице определил рейтинг fair play.

Правила таковы, что за желтую картчоку в нем дается "минус 1" очко, за вторую желтую карточку – "минус 3", за прямую красную карточку – "минус 4", за желтую карточку и прямую красную карточку – "минус 5". Игроки команд не удалялись, но сенегальцы заработали на турнире шесть предупреждений, а японцы – четыре. Таким образом, второй в группе H стала команда Японии.

Первое место заняла Колумбия (6 очков), четвертое – Польша (3).

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