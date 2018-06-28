Впервые в истории! Сборная Японии вышла в плей-офф ЧМ за счет меньшего числа желтых карточек

Сборная Японии пробилась в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года за счет того, что оказалась выше в рейтинге fair play, чем команда Сенегала.

В четверг японцы уступили полякам (0:1), а сенегальцы – колумбийцам (0:1). Встреча между японцами и сенегальцами, которая состоялась 24 июня, завершилась со счетом 2:2. Учитывая, что у команд равное число очков (по 4), а также забитых и пропущенных мячей (по 4-4), их итоговое положение в таблице определил рейтинг fair play.

Правила таковы, что за желтую картчоку в нем дается "минус 1" очко, за вторую желтую карточку – "минус 3", за прямую красную карточку – "минус 4", за желтую карточку и прямую красную карточку – "минус 5". Игроки команд не удалялись, но сенегальцы заработали на турнире шесть предупреждений, а японцы – четыре. Таким образом, второй в группе H стала команда Японии.

Первое место заняла Колумбия (6 очков), четвертое – Польша (3).