Впервые чемпионат мира откроют команды с худшим рейтингом ФИФА

По итогам жеребьевки чемпионата мира-2018 стало известно, что турнир будет открыт матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Таким образом, стартовая встреча соревнования впервые в истории чемпионатов мира будет проведена между худшими командами в рейтинге ФИФА, попавшими на турнир. Россияне располагаются на 65 месте, а саудовцы – на 63-м.

Отметим, что рейтинг ФИФА появился в 1993 году.

Матчи открытия турниров после появления рейтинга:

1994: США – Швейцария.

1998: Бразилия – Шотландия.

2002: Франция – Сенегал.

2006: Германия – Коста-Рика.

2010: ЮАР – Мексика.

2014: Бразилия – Хорватия.

Напомним, что матч Россия – Саудовская Аравия состоится 14 июня на стадионе "Лужники" и начнется в 18.00 по московскому времени.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!