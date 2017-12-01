23:43 1 декабря | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Впервые чемпионат мира откроют команды с худшим рейтингом ФИФА


По итогам жеребьевки чемпионата мира-2018 стало известно, что турнир будет открыт матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Таким образом, стартовая встреча соревнования впервые в истории чемпионатов мира будет проведена между худшими командами в рейтинге ФИФА, попавшими на турнир. Россияне располагаются на 65 месте, а саудовцы – на 63-м.

Отметим, что рейтинг ФИФА появился в 1993 году.

Матчи открытия турниров после появления рейтинга:

1994: СШАШвейцария.
1998: БразилияШотландия.
2002: ФранцияСенегал.
2006: ГерманияКоста-Рика.
2010: ЮАРМексика.
2014: БразилияХорватия.

Напомним, что матч Россия – Саудовская Аравия состоится 14 июня на стадионе "Лужники" и начнется в 18.00 по московскому времени.

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