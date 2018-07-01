"Вперед, Россия!" Как семья Мариу Фернандеса болела в Бразилии

Брат защитника сборной России Мариу Фернандеса активно поддерживал нашу национальную команду в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1 (4:3 пен.) в пользу россиян.

- Вперед, Россия, - написал Жо Фернандес в своем Фейсбуке, сопроводив запись видео, на котором множество людей радуются победе сборной России.

Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).

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