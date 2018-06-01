Возле "Волгоград Арены" открылась новая набережная

Новая набережная открылась в Волгограде возле стадиона чемпионата мира-2018, сообщает Welcome 2018. Протяженность набережной составляет около 2 км, она оборудована пешеходными и велосипедными дорожками, есть спуски к реке и пляжная зона. На смотровых площадках гости чемпионата мира смогут полюбоваться видами Волги и сделать памятные фото.

- Чемпионат мира подарил городу прекрасную дорогу, соединяющую три района и набережную, которая дает возможность гражданам отдыхать у берега великой реки. Мы давно ждали реализации этого важнейшего для региона проекта и рады, что он введен в эксплуатацию, – заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время открытия набережной.

В Волгограде состоятся четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей