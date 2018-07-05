Возле стадиона "Спартак" появится фан-зона

Около стадиона "Спартак" будет организована дополнительная фан-зона для просмотра матчей чемпионата мира, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Такое решение было принято в связи с большой популярностью подобных площадок среди болельщиков.

- Для удобства болельщиков решили организовать дополнительную площадку для просмотра игр возле стадиона "Спартак". Там будет установлено 8 экранов и созданы все условия для комфортной поддержки любимой команды, - написал на своей странице в социальной сети "Вконтакте" Собянин. - Откроем новую фан-зону 7 июля в 14.00. Тем же вечером можно будет посмотреть матчи 1/4 финала между сборными Швеции и Англии в 17.00 и, конечно, игру России и Хорватии в 21.00.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)