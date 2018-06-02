Возле стадиона "Калининград" планируют построить культурный центр

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что возле стадиона чемпионата мира-2018 в Калининграде появится многофункциональный культурный центр.
– Мы территорию вокруг стадиона рассматриваем как самую перспективную в городе, – цитирует "Р-Спорт" Алиханова. – Это территория, на которой можно нарисовать всё что хочешь. Мы будем вокруг стадиона делать культурный центр, который поручил президент создать в Калининграде. Ну и конечно стадион подразумевает, что там должна появиться инфраструктура для детских юношеских школ, и это, несомненно, будет происходить.
Мне кажется, спортивных объектов у нас создается в последнее время достаточно. Мы на этом не собираемся останавливаться. В рамках чемпионата мира по футболу мы сегодня увидели много развлекательных аттракционов в "Парке футбола". Мы должны будем что-нибудь похожее сделать в городе. Не оставить эти конкретные аттракционы, а сделать что-то похожее для того, чтобы самых маленьких ребят подвигнуть к занятию футболом.
В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия – Нигерия (16 июня),Сербия – Швейцария (22 июня), Испания– Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня).
Когда пройдет чемпионат мира по футболу
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180602/1137580746.html
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Сборная Марокко