16:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Возле стадиона "Калининград" планируют построить культурный центр


Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что возле стадиона чемпионата мира-2018 в Калининграде появится многофункциональный культурный центр.

– Мы территорию вокруг стадиона рассматриваем как самую перспективную в городе, – цитирует "Р-Спорт" Алиханова. – Это территория, на которой можно нарисовать всё что хочешь. Мы будем вокруг стадиона делать культурный центр, который поручил президент создать в Калининграде. Ну и конечно стадион подразумевает, что там должна появиться инфраструктура для детских юношеских школ, и это, несомненно, будет происходить.

Мне кажется, спортивных объектов у нас создается в последнее время достаточно. Мы на этом не собираемся останавливаться. В рамках чемпионата мира по футболу мы сегодня увидели много развлекательных аттракционов в "Парке футбола". Мы должны будем что-нибудь похожее сделать в городе. Не оставить эти конкретные аттракционы, а сделать что-то похожее для того, чтобы самых маленьких ребят подвигнуть к занятию футболом.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия Нигерия (16 июня),Сербия Швейцария (22 июня), Испания Марокко (25 июня), Англия Бельгия (28 июня).

Когда пройдет чемпионат мира по футболу

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180602/1137580746.html

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