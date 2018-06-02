Возле стадиона "Калининград" планируют построить культурный центр

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что возле стадиона чемпионата мира-2018 в Калининграде появится многофункциональный культурный центр.

– Мы территорию вокруг стадиона рассматриваем как самую перспективную в городе, – цитирует "Р-Спорт" Алиханова. – Это территория, на которой можно нарисовать всё что хочешь. Мы будем вокруг стадиона делать культурный центр, который поручил президент создать в Калининграде. Ну и конечно стадион подразумевает, что там должна появиться инфраструктура для детских юношеских школ, и это, несомненно, будет происходить.

Мне кажется, спортивных объектов у нас создается в последнее время достаточно. Мы на этом не собираемся останавливаться. В рамках чемпионата мира по футболу мы сегодня увидели много развлекательных аттракционов в "Парке футбола". Мы должны будем что-нибудь похожее сделать в городе. Не оставить эти конкретные аттракционы, а сделать что-то похожее для того, чтобы самых маленьких ребят подвигнуть к занятию футболом.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия – Нигерия (16 июня),Сербия – Швейцария (22 июня), Испания– Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня).

Когда пройдет чемпионат мира по футболу