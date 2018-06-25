Войцех Ковалевски: "У Польши был хороший подбор футболистов, но показать свою силу не получилось"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной Польши Войцех Ковалевски подвел итоги выступления национальной команды, которая вчера проиграла Колумбии (0:3) и лишилась шансов на выход из группы чемпионата мира. Полякам осталось провести последнюю игру на турнире, 28 июня в Волгограде они встретятся с Японией.

- Трудно сказать, что произошло в матче с Колумбией. Первые 10-15 минут Польша владела инициативой, играла агрессивно и заставила соперника прижаться к своим воротам, - приводит "Р-Спорт" слова Ковалевски. - Если бы удалось забить гол, игра пошла бы по другому сценарию. Но получилось так, что колумбийцы перехватили инициативу и открыли счет в концовке тайма. После перерыва нужно было отыгрываться, команда пошла вперед, раскрылась, а соперник воспользовался этим, использовал ошибки. С Японией 28 июня будет очень сложная игра, нам надо побеждать, чтобы попрощаться с чемпионатом мира с небольшим позитивом. В Польше все говорили, что группа сложная, но ждали выхода в плей-офф. Очень жалко, что не удалось выйти из группы, у Адама Навалки (главного тренера Польши. – Прим. "СЭ") очень хороший подбор футболистов, но показать свою силу не получилось. Польша ехала в Россию в числе группы команд, которые могли преподнести сюрприз, но получился он со знаком минус.

Напомним, поляки также проиграли первый матч группового этапа, уступив Сенегалу (1:2).

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