Войцех Ковалевски: "Эта сборная России похожа на "Легию" Черчесова"

Бывший вратарь "Спартака", член тренерского штаба "Легии" Войцех Ковалевски назвал чемпионат мира-2018 праздником не только для россиян, но и для всех болельщиков. Также экс-голкипер сравнил сборную России, которая досрочно вышла в плей-офф мирового первенства, и клуб из Варшавы, который при Станиславе Черчесове выиграл чемпионат и Кубок Польши.

– Нынешняя сборная России достаточно похожа на "Легию" того времени, когда с ней работал Черчесов, - цитирует ТАСС Ковалевски. - Надо учитывать, что в сегодняшней российской сборной другой подбор игроков с иными индивидуальными качествами, но поведение команд в определенных моментах на поле очень похоже. У Черчесова была результативная тактика, основанная на хорошей физической подготовке игроков, что давало возможности играть в определенных моментах агрессивно, прессингуя соперника. За счет скорости движения, перемещения игроков команда создавала неудобства, перехватывала инициативу в игре.

Сейчас многие болельщики сборной России, кто не верил в Черчесова и его команду, меняют свой настрой. А я поздравляю российскую сборную с выходом в плей-офф и желаю, чтобы как можно дольше длилось их участие в чемпионате мира. Это праздник не только для россиян – для всех болельщиков чемпионата мира, проходящего в России.

Сборная России в двух первых турах ЧМ-2018 обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), досрочно гарантировав себе выход в 1/8 финала мирового первенства. Сегодня, 25 июня, она в Самаре сыграет с Уругваем за первое место в группе A. Для этого команде Черчесова достаточно не проиграть.

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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