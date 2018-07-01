"Вот это поворот". Россия ответила Times на статью о малочисленности англичан на ЧМ-2018

Посольство РФ в Лондоне в ироничном тоне ответило на статью в газете Times под названием "Английские болельщики оказались в меньшинстве в Москве". Авторы в материале утверждают, что Футбольная ассоциация Англии (FA) не смогла распродать свою квоту билетов на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Колумбии.

Игру, которая состоится 3 июля в Москве на стадионе "Спартак", посетят всего 1,5 тысячи английских фанатов.

"Вот это поворот: Times жалуется, что в Москве слишком мало болельщиков сборной Англии после того, как она месяцами убеждала их не ехать в Россию", - говорится в сообщении посольства в Твитттере.

Ранее британская пресса призвала болельщиков не ехать в Россию. Фанатов заугивали возможными стычками с российскими "хулиганами", проявлениями расизма и другими угрозами.

Surprise: @thetimes complains of too few England🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 supporters in Moscow - after months of trying so hard to discourage fans from going to Russia! pic.twitter.com/HysKWpqHoq – Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 30 июня 2018 г.

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