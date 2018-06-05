Вот что думает Андрей Федун о невызове Глушакова и Комбарова в сборную России

Генеральный директор ООО "Стадион "Спартак", член совета директоров красно-белых Андрей Федун в интервью "СЭ" поделился мнением о невызове полузащитника Дениса Глушакова и защитника Дмитрия Комбарова в сборную России для участия в матчах чемпионата мира.

– Что почувствовали, когда узнали, что в национальную команду не вызваны два чемпиона России-2017 Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров?

– К сожалению, в концовке сезона ни один, ни второй хорошую форму не демонстрировали. И теперь их могут довызвать только в случае травмы кого-то из списка 23-х. Но повреждений с нас хватит уже хватит, и без того на домашнем чемпионате недосчитаемся многих квалифицированных людей – хотелось бы, чтобы это закончилось.

Если возвращаться к Глушакову и Комбарову, то каждый сам кузнец своего счастья. Когда знаешь, что впереди чемпионат мира, то должен полностью выкладываться на поле в надежде попасть в сборную. Для футболиста приглашение в национальную команду самая большая честь. И ее надо заслужить.

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