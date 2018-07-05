Восторг! Как сборную России встретили в сочинском отеле. Видео

Игроков сборной России при въезде в отель "Рэдиссон" в Сочи болельщики встретили криками и аплодисментами. В гостинице собралось довольно много народу, чтобы поприветствовать команду в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии.

Напомним, что сегодня сборная России приехала в Сочи, где пройдет встреча.

Встреча в сочинском отеле 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/J4gjpr0PpV – Сборная России (@TeamRussia) 5 июля 2018 г.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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