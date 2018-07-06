13:56 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Воспитанники детского лагеря в Чечне болеют за сборную России. Видео


Портал Life.ru опубликовал видео из чеченского детского лагеря. На записи видно, как дети болеют за сборную России на ЧМ-2018.

– Кадыровское молодое поколение, выросшее в мире, болеет за нашу сборную. Ещё 15 лет назад в это было сложно поверить, – комментирует автор видеозаписи.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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