Вопрос с телеправами России на ЧМ-2018 может быть закрыт до Нового года

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сказал, что в ближайшее время обсудит с президентом ФИФА Джанни Инфантино вопрос по покупке страной телеправ на чемпионат мира 2018 года. Также он отметил, что пока рано говорить о количестве болельщиков, которые посетят турнир.

- Президент ФИФА на этой неделе будет здесь, мы обсудим с ним эту тему - цитирует ТАСС Мутко. - Все сопутствующие просьбы, с которыми ФИФА к нам обращалась, мы выполнили. Считаю, что в ближайшее время этот вопрос должен быть закрыт. Есть все предпосылки, что это произойдет до Нового года, нам бы этого очень хотелось.

- Сколько болельщиков ожидаете следующим летом в России?

- Сейчас сложно об этом говорить. Первые этапы продажи билетов показали процентное соотношение 53 на 47 в пользу россиян. Это хорошее соотношение. Когда все билеты будут реализованы, у нас уже будет понятие, сколько гостей к нам приедет. Плюс многие приедут без билетов – посетить страну, посмотреть города, поддержать команды в фан-фестах.

Напомним, сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка чемпионата мира. Финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.