Володин заявил, что безвизовый режим по Fan ID увеличит туристический потенциал России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что туристический потенциал России вырастит за счет безвизового въезда иностранных граждан по паспортам болельщиков (Fan ID), сообщают "Известия".
По словам спикера, у желающих посетить страну не только во время чемпионата мира-2018, есть возможность воспользоваться Fan ID до 31 декабря 2018 года. Это дает возможность безвизового въезда в страну.
- У всех, кто воспользуется паспортом болельщика, будет возможность еще больше открыть для себя нашу гостеприимную страну, - сказал Володин.
Спикер добавил, что президент РФ Владимир Путин на совместном заседании президентского Совета по спорту и наблюдательного Совета оргкомитета ЧМ-2018 в целом высказался за снятие излишних визовых барьеров на основе анализа принятых решений перед чемпионатом мира.
Дополнительная информация
https://iz.ru/774332/2018-08-04/bezvizovyi-rezhim-po-fan-id-uvelichit-turisticheskii-potentcial-rossii