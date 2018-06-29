Волочкова - о приставаниях к журналисткам: "Потрогал, поцеловал – ну и что? Я столько таких ситуаций насмотрелась!"

Известная балерина, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова поделилась с "СЭ" мнением насчет историй о том, как болельщики пытались поцеловать и потрогать иностранных репортерш в прямом эфире.

- Чемпионат мира – это, прежде всего, футболисты, который привлекают своей игрой, победами и поражениями. Все, что происходит за кадром, - это люди, которые просто хотят прославиться за чужой счет, - сказала Волочкова. - Ну пришел, потрогал, поцеловал – ну и что? Это выпендреж (смеется).



А то – начинается: "Он пришел, потрогал меня…" Если вы журналист, значит, пишите и освещайте футбольные события. А то потом говорят: "Он ко мне приставал". Я таких ситуаций насмотрелась знаете сколько! (Дмитрий СОМОВ)



Фанат с криками "Россия - чемпион" схватил иностранную журналистку за грудь в прямом эфире

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