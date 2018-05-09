Волгоград ждет 120 тысяч иностранных болельщиков во время ЧМ-2018

Глава Волгограда Андрей Косолапов перед финальным матчем Кубка России рассказал о подготовке города к чемпионату мира-2018. По словам руководителя, осталось доработать некоторые моменты, но в целом все готово к проведению турнира.

- Город готов к чемпионату мира, – сказал Косолапов. – Планируем на финал Кубка полностью заполнить стадион. Осталось отшлифовать некоторые моменты – доделать благоустройство. Ждем всех болельщиков из любой страны. Город-герой Сталинград известен на весь мир. Но и помимо военных памятников нам есть что показать туристам. Волонтеры помогут иностранным болельщикам. Инфраструктура в порядке: отремонтировано 100 километров дорог, готова фан-зона на набережной, отели примут 120 тысяч иностранных болельщиков. Столько мы и ожидаем туристов.

Четыре игры для Волгограда – это очень мало, но жизнь диктует свои правила. И четыре проведем хорошо! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Волгоград примет четыре игры группового этапа: Тунис – Англия, Нигерия – Исландия, Саудовская Аравия – Египет, Япония – Польша.

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