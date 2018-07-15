"Волгоград Арена" "уплывает". Стадион чемпионата мира размывает дождем

Местность возле стадиона чемпионата мира-2018 в Волгограде сильно размыло после дождя. На видео, опубликованном на канале Rom Sv, виден сильный поток грязи, текущей от "Волгоград Арены". Рядом с ареной разлилось целое озеро.

Пользователь Никита Федоров опубликовал более длинный ролик "потопа".

"Волгоград Арена" была специально построена к ЧМ-2018. Стоимость ее возведения составила 16,367 миллиарда рублей. В Волгограде состоялись четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018: Тунис - Англия (1:2), Нигерия - Исландия (2:0), Саудовская Аравия - Египет (2:1) и Япония - Польша (0:1). Вместимость стадиона составляет 43 713 зрителей. На нем планирует играть клуб ФНЛ "Ротор". В прошлом сезоне средняя посещаемость матчей команды составила примерно 3600 зрителей.

Ранее сильный ливень серьезно попортил набережную возле стадиона "Нижний Новгород".

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