Вокалист группы Casual: "Могу представить, что игроки сборной включат новую песню Шнура и Слепакова в раздевалке. Вдруг это поможет им победить Уругвай"

Вокалист группы Casual Алексей Яшин поделился с "СЭ" мнением о песне "Чемпионы", которую в поддержку сборной России записали Семен Слепаков и Сергей Шнуров.

- Это песня не столько про Россию, сколько про тему любви и ненависти русского человека, - считает Яшин. - От первого до второго - один шаг. В этой песне на реальных примерах успехов нашей команды показано, что сейчас - так, а было по-другому. Да и потом может иначе все быть, если с Уругваем сыграем не так, как нам хотелось бы. Очень круто получилось. Шнуров и Слепаков всегда ищут актуальные темы и пытаются их освещать с присущей и тому, и другому иронией. Мне очень понравилось. Стеб в любом случае есть: "Были г*ндонами, стали чемпионами". Сейчас, мол, мы вас любим, а завтра можем разлюбить. Это достаточно ироничный призыв.

- Представляете, чтобы игроки в раздевалке включили бы эту песню?

- Думаю, да. Футболисты же не дураки. И послушают, и посмеются. Может быть, действительно и на третью встречу соберутся и победят Уругвай. (Игорь НОВИКОВ)

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