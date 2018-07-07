14:41 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Военные музыканты Росгвардии поддержали сборную России перед матчем с Хорватией


В Сочи военные музыканты Росгвардии решили поддержать сборную России перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной Хорватии, сообщает "Рен ТВ". Для этого оркестр устроил выступление в Олимпийском парке.

Болельщики под аккомпанемент оркестра танцевали и аплодировали.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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