Военные музыканты Росгвардии поддержали сборную России перед матчем с Хорватией

В Сочи военные музыканты Росгвардии решили поддержать сборную России перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной Хорватии, сообщает "Рен ТВ". Для этого оркестр устроил выступление в Олимпийском парке.

Болельщики под аккомпанемент оркестра танцевали и аплодировали.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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