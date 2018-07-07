Военные музыканты Росгвардии поддержали сборную России перед матчем с Хорватией

В Сочи военные музыканты Росгвардии решили поддержать сборную России перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной Хорватии, сообщает "Рен ТВ". Для этого оркестр устроил выступление в Олимпийском парке.
Болельщики под аккомпанемент оркестра танцевали и аплодировали.
Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/