Водителя автобуса наказали за просмотр ЧМ на ноутбуке во время движения

В Кирове водителю автобуса, который во время движения смотрел один из матчей чемпионата мира-2018, объявлен выговор.



Как рассказали очевидцы, во время движения в кабине водителя был включен ноутбук с трансляцией одной из игр. Служебная проверка показала, что этот случай действительно имел место быть, водитель в самом деле за рулем следил за матчем.



За нарушение правил перевозки пассажиров водителю объявлен выговор, также будет снижен размер премии за июнь.

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