Водитель такси заявил, что наехал на пешеходов в Москве не специально

Виновник аварии в Москве заявил, что его наезд на пешеходов не был преднамеренным, сообщает Твиттер ЦОДД.
- По словам виновника ДТП - наезд не преднамеренный, говорится в сообщении.
По словам виновника ДТП - наезд не преднамеренный.– ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.
По данным ГУ МВД по Москве, в результате ДТП пострадали семь человек. В районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов.
Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник аварии ездил с правами, выданными в Киргизии в 2013 году. По информации агентства "Интерфакс", среди пострадавших есть граждане Мексики. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/