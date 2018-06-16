Водитель такси заявил, что наехал на пешеходов в Москве не специально

Виновник аварии в Москве заявил, что его наезд на пешеходов не был преднамеренным, сообщает Твиттер ЦОДД.

- По словам виновника ДТП - наезд не преднамеренный, говорится в сообщении.

По словам виновника ДТП - наезд не преднамеренный. – ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.

По данным ГУ МВД по Москве, в результате ДТП пострадали семь человек. В районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов.

Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник аварии ездил с правами, выданными в Киргизии в 2013 году. По информации агентства "Интерфакс", среди пострадавших есть граждане Мексики. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.

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