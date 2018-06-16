20:13 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Водитель, наехавший на пешеходов в Москве, ездил с иностранными правами


Водитель такси, который стал виновником ДТП на Ильинке, ездил по Москве с иностранными правами, сообщает ЦОДД. Они были выданы в Киргизии в 2013 году.Водитель был задержан и сейчас находится в полиции. Подробности выясняются. Пострадавшим оказывается помощь. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.

По уточненным данным, в аварии пострадали семь человек. Среди них есть граждане Мексики. По информации на данный момент, серьезных травм у пострадавших нет.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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