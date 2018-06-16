Водитель, наехавший на пешеходов в Москве, ездил с иностранными правами

Водитель такси, который стал виновником ДТП на Ильинке, ездил по Москве с иностранными правами, сообщает ЦОДД. Они были выданы в Киргизии в 2013 году.Водитель был задержан и сейчас находится в полиции. Подробности выясняются. Пострадавшим оказывается помощь. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.

По уточненным данным, в аварии пострадали семь человек. Среди них есть граждане Мексики. По информации на данный момент, серьезных травм у пострадавших нет.

Все о чемпионате мира-2018 в России