Во второй раз в истории ЧМ два матча дня завершились сериями пенальти

Сегодня, 1 июля, во второй раз в истории чемпионатов мира сразу в двух матчах игрового дня победители были выявлены в сериях пенальти. В четвертьфинал пробились сборные России и Хорватии, обыгравшие Испанию (1:1, 4:3 – по пенальти) и Данию (1:1, 3:2 – по пенальти) соответственно.

В предыдущий раз такое происходило 21 июня 1986 года. 32 года назад в 1/4 финала победитель определялся в сериях одиннадцатиметровых в матчах Испания – Бельгия (1:1, 4:5 – по пенальти) и Бразилия – Франция (1:1, 3:4 – по пенальти).

В четвертьфинале сборная России сыграет с Хорватией. Встреча состоится 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт".

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