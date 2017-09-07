Во время жеребьевки ЧМ-2018 в Москве пройдет футбольная выставка

С 30 ноября по 2 декабря 2017 года в Москве пройдет Международная специализированная выставка "Футбол Маркет".

Основное внимание будет уделено подготовке к чемпионату мира по футболу, ожидается участие представителей национальных и континентальных федераций, которые прибудут в Москву на жеребьевку мирового первенства (пройдет в Кремле 1 декабря).

В рамках выставки будет открыта секция, посвященная трансферному рынку, где проведут рабочие встречи главы клубов, руководители селекционных департаментов, скауты, представители молодежных и юношеских футбольных академий, агенты футболистов, маркетинговые и консалтинговые компании. (Дмитрий СОМОВ)