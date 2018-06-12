Во время тренировки сборной Бразилии в Сочи на поле прорвался болельщик

Во время открытой тренировки сборной Бразилии на поле прорвался болельщик. Он попытался подбежать к Коутинью, однако был остановлен охраной. Болельщика сразу же увели с поля, а потом отправили в сторону шатра для прессы.

Бразильцы проводят тренировку в Сочи на стадионе "Юг Спорт".