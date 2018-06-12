Во время тренировки сборной Бразилии в Сочи на поле прорвался болельщик

Во время открытой тренировки сборной Бразилии на поле прорвался болельщик. Он попытался подбежать к Коутинью, однако был остановлен охраной. Болельщика сразу же увели с поля, а потом отправили в сторону шатра для прессы.
Бразильцы проводят тренировку в Сочи на стадионе "Юг Спорт".
#ЧМ2018 Во время тренировки Бразилии на поле прорвался болельщик pic.twitter.com/ZNjFPhrJPc– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 12 июня 2018 г.
Неймар и Марселу - самые популярные игроки в сборной Бразилии у российских болельщиков //
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