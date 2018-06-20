09:03 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Во время матча Россия - Египет нарушений общественного порядка зафиксировано не было


Во время матча группового турнира ЧМ-2018 между сборными России и Египта нарушений общественного порядка зафиксировано не было, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Встреча, напомним, завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.

– Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча, – говорится в заявлении ведомства. – Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет - 3:1
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