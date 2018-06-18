Во время матча Бразилия-Швейцария не было зафиксировано нарушений порядка

ГУМВД РФ по Ростовской области на официальном сайте сообщило, что во время матча чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Бразилии и Швейцарии не было зафиксировано нарушений общественного порядка. Встреча прошла на "Ростов Арене" и завершилась вничью - 1:1.

"Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча, – говорится в сообщении. – Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено".

До конца группового турнира ЧМ-2018 сборная Бразилии в квартете E сыграет с Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, "Спартак"). Швейцарцы, в свою очередь, встретятся с сербами (22 июня, Калининград) и костариканцами (27 июня, Нижний Новгород).

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