Во время группового турнира ЧМ-2018 Волгоград посетили более 110 000 болельщиков

В Управлении пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области рассказали, сколько болельщиков посетили город-герой во время чемпионата мира по футболу-2018. Волгоград принял четыре матча группового турнира: Тунис – Англия, Нигерия – Исландия, Саудовская Аравия – Египет и Япония – Польша.

– В Федеральном агентстве по туризму озвучили предварительные данные по въездному туристическому потоку в регионах, которые приняли матчи ЧМ-2018. С начала турнира до окончания группового турнира в Волгограде побывало более 110 000 российских и иностранных туристов, прирост туристического потока превысил 50 процентов по сравнению с июнем 2017 года, – сообщили в пресс-службе. – По экспертным оценкам, количество иностранных гостей, которые посетили Волгоград в период группового этапа ЧМ-2018, составило более 50 000 человек.

С начала ЧМ-2018 туристско-информационные центры (ТИЦ) Волгограда посетили гости из 17 стран мира: Шотландии, Нигерии, Туниса, Англии, Швеции, Исландии, Германии, Японии, Колумбии, Новой Зеландии, США, Казахстана, Египта, Эстонии, Бразилии, Австралии, а также жители различных регионов России.

В ТИЦы и специализированный колл-центр для иностранных болельщиков обратилось более 3,5 тысяч гостей. В первую очередь туристов интересовала справочная информация – как добраться до стадиона "Волгоград Арена" и фан-зоны, в каких гостиницах или хостелах есть свободные места, какие достопримечательности стоит посмотреть.

Но были и необычные вопросы от иностранных гостей. Так, туристы из Японии с удивлением уточнили: "Правда ли, что в России вишня цветет белым цветом?", а туристы из Китая поинтересовались: "Как часто в Волгограде танцует мост?". Гости из Саудовской Аравии спрашивали, где найти рынок с волгоградскими фруктами и какова цена арбуза за килограмм. А болельщики из Исландии выясняли, можно ли проехать Волгоград от начала до конца на общественном транспорте без пересадок. Немало вопросов гости задавали и о самых известных волгоградских достопримечательностях: "Можно ли побывать внутри монумента "Родина-мать зовет?", "Разрешено ли ходить по этажам мельницы Гергардта?", "Что выше – монумент "Родина-мать зовет!" или статуя Свободы?" и другие.

Встречались нестандартные просьбы и ситуации: гость из Испании искал русские подстаканники; арабские туристы хотели арендовать в Волгограде автомобиль и доехать на нем до Сочи, а гости из Мексики увезли с собой мешок волгоградского зефира.

Стоит подчеркнуть, что многие гости и болельщики планируют посетить Волгоград в будущем – все они отметили гостеприимство и дружелюбие волгоградцев, а также заинтересовались, в какое время года в нашем регионе максимально комфортная температура, чем можно заняться зимой, до какого времени года открыта навигация на Волге. (Арман МКРТЧЯН)​

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