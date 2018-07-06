Во время ЧМ в России выросла популярность букмекерских контор, баров и спортивных магазинов

Во время ЧМ-2018 в России стали более популярными букмекерские конторы, бары и спортивные магазины. Об этом свидетельствует исследование Яндекса.

Так, в Казани популярность баров возрастала в дни местных матчей, особенно 30 июня, когда играи Франция и Аргентина. А на популярность букмекерских контор взлетала всякий раз перед матчами российской сборной. Для сравнения: перед игрой "Реала" с "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов (3:1) всплеск интереса был примерно в три раза ниже, чем перед матчем Россия – Саудовская Аравия.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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