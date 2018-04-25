Во время ЧМ-2018 в Москве ограничат продажу алкоголя

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы сообщил, что в дни проведения и накануне матчей чемпионата мира-2018 в столице вступит в силу ограничение на продажу алкогольной продукции. Данная мера будет действовать 24 дня.

"По инициативе департамента префектурами административных округов столицы были разработаны предложения по определению границ внешнего периметра мест проведения мероприятий ФИФА, где в дни проведения матчей и накануне будут введены ограничения на продажу алкогольной продукции, - приводит "Р-Спорт" сообщение департамента. - Ограничения по продаже алкогольной продукции будут действовать в радиусе примерно двух километров за территорией вышеперечисленных площадок.

В рамках чемпионата мира по футболу в Москве запланировано 12 матчей, соответственно 12 дней будет ограничена продажа алкоголя, плюс в дни накануне перед матчем. Ограничение будет действовать только в тех местах, где они будут проводиться, в трех точках - в зоне стадионов "Спартак", "Лужники" и на площадке "Фестиваля болельщиков" на Воробьевых горах.

Для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правительством Москвы совместно с заинтересованными службами разрабатываются лечебно-эвакуационные мероприятия в период проведения чемпионата мира, в которых определен перечень больниц и поликлиник, где будут оказывать медицинскую помощь.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Расписание матчей ЧМ-2018 в Москве



14 июня. Группа A. Россия – Саудовская Аравия;

16 июня. Группа D. Аргентина – Исландия;

17 июня. Группа F. Германия – Мексика;

19 июня. Группа H. Польша - Сенегал;

20 июня. Группа B. Португалия – Марокко;

23 июня. Группа G. Бельгия – Тунис;

26 июня. Группа C. Дания – Франция;

27 июня. Группа E. Сербия – Бразилия.



В плей-офф игры запланированы на 1 и 3 июля (игры 1/8 финала), 11 июля (1/2 финала) и 15 июля (финал).