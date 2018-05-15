Во время ЧМ-2018 в Москве изменится схема движения транспорта

Схема движения общественного транспорта изменится вблизи стадионов "Лужники" и "Спартак" в Москве во время проведения чемпионата мира-2018. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

– В Москве будут задействованы два стадиона – "Лужники" и "Открытие Арена", – цитирует ТАСС пресс-службу профильного департамента. – В соответствии с требованиями ФИФА, чтобы упорядочить движение транспорта и организовать необходимые по стандарту пешеходные зоны, часть улиц вокруг спортивных объектов будет перекрыта. Местные жители, получившие пропуск в префектуре ЦАО, ЗАО и СЗАО, смогут подъезжать к своим домам без ограничений.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве на двух стадионах состоится 8 матчей группового этапа, два матча 1/8 финала, полуфинальная игра, а также финальный поединок.

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