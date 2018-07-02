Во время ЧМ-2018 в московском метро найдено более 700 предметов, среди которых 2 iPhone

Пассажиры метро и Московского центрального кольца с начала чемпионата мира-2018 забыли в поездах, на платформах, и вестибюлях более 700 различных предметов. Свыше 400 вещей возвращены владельцам.

Среди необычных забытых вещей - сомбреро, матрешка, шапка-ушанка, аэрогриль, фотоаппарат и спальный мешок, а также два iPhone. Мобильные телефоны, скорее всего, принадлежали иностранцам, так как на надписи на экранах блокировки были не на русском языке.

Чаще всего москвичи и гости столицы оставляют в метро мобильные телефоны и другие гаджеты, зарядные устройства, различные пластиковые карточки. Ежедневно сотрудники метрополитена составляют в среднем около 20 актов о вещах, забытых в вагонах, на платформах и в переходах.



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